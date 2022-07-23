В ООН раскрыли условия "зернового соглашения"

23.07.2022 08:00

Соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна, подписанное в пятницу в Стамбуле, будет предварительно действовать 120 дней и не будет предусматривать дальнейшее разминирование портов или близлежащих вод со стороны Украины. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник ООН.

По его словам, Организация ожидает, что после 120 дней срок действия соглашения будет продлен, если к тому времени не завершатся боевые действия. После подписания немедленно создаются инспекционные группы и совместный координационный центр (СКЦ), в который будут входить представители ООН и, вероятно, военные из Украины, Турции и России.

Украинские порты потребуют около 10 дней для подготовки к экспорту зерна, поэтому на запад и выход судов понадобится несколько недель. Однако в ООН ожидают "очень быстрых темпов выполнения" договоренностей.

Соглашение обеспечивает безопасный проход в три украинских порта - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - и выход из них при условии "де-факто прекращения огня" для кораблей и объектов их обслуживания.

Хотя Украина минировала близлежащие воды в рамках военной обороны, дальнейшей потребности в разминировании нет, добавил представитель ООН. Корабли будут двигаться согласованными безопасными маршрутами без военного сопровождения.

Далее под контролем СКЦ корабли следуют по Черному морю к турецкому проливу Босфор и на мировые рынки. СКЦ должна контролировать, чтобы суда не занимались запрещенной деятельностью, и разрешать подобные случаи.

Отдельно ООН предусмотрела страхование судов, которые будут заплывать в Черное море, и потратила два месяца на переговоры со страховыми компаниями. Кроме того, Международная морская организация поощряет частный сектор поучаствовать в соглашении, а Запад разъяснил, что компании не будут подпадать под санкции, наложенные на Россию.