Последние новости раздела
- Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры12:00
- Поляки досрочно собрали $5 млн на "Байрактар" для Украины10:00
- В ООН раскрыли условия "зернового соглашения"08:00
- В РФ расширили перечень "недружественных стран"13:00
- Лукашенко заявил о готовности к признанию "Л/ДНР"11:00
- Джо Байден заразился коронавирусом09:00
- В Западную Европу пришла аномальная жара13:00
- Сегодня состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн"12:00
- В Норвегии объявили сбор средств на Bayraktar для ВСУ10:00
- В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги13:00
Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры
25.07.2022 12:00
Тайваньский фонд Tzu Chi организовал очередную финансовую помощь украинским беженцам в Польше, сообщает 24 канал.
Завтра, 26 июля, в Варшаве в Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy по адресу ul. Indiry Ghandi 9 переселенцам из Украины будут выдаваться ваучеры на 500 злотых.
Рассчитывать на денежную помощь могут те граждане Украины, которые до этого не получали от фонда карту на 2 тысячи злотых или выплаты от организации Sodexo.
Прежде всего эти ваучеры предназначены для украинских семей с детьми, пожилых людей, а также людей с инвалидностью.
Теги: Украина, Варшава, помощь, беженцы
Читайте также:
- Рашисты за сутки обстреляли 16 городов и сел на Донетчине13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине обесточена Карловская фильтровальная станция08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв09:00
- Оккупанты на два дня закрыли Мариуполь для "антипартизанских" мероприятий11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Из плена "ДНР" освобождены 32 водителя-волонтера09:00
- В "ЛДНР" заблокировали Google15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Рашисты за сутки обстреляли 16 городов и сел на Донетчине13:00
- Завтра в Варшаве беженцам из Украины будут раздавать денежные ваучеры12:00
- В Минреинтеграции озвучили потребности переселенцев в жилье11:00
- Поляки досрочно собрали $5 млн на "Байрактар" для Украины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине обесточена Карловская фильтровальная станция08:00
- В Минреинтеграции пообещали улучшение функционала для переселенцев в "Дие"17:00
- Укрпочта сообщила дату начала продаж новой марки из патриотической серии15:00
- Благотворительный матч Шахтер - Аякс под угрозой срыва13:00
- В очереди на блокпосту в Васильевке скончались четыре человека11:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв
- LEGO выпустила коллекцию фигурок защитников "Азовстали"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "ЛДНР" заблокировали Google
- Российский робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику (ВИДЕО)
- Оккупанты на два дня закрыли Мариуполь для "антипартизанских" мероприятий
- Благотворительный матч Шахтер - Аякс под угрозой срыва