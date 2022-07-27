В РФ выпустили "методичку" для сторонников "русского мира" в Украине

27.07.2022 17:00

Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления Киевскому марионеточному правительству". Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В издании даются подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и т.д.

"Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацисты" и подобное", - говорится в сообщении .

В разведке отмечают, что "практические советы" полностью копируют классические принципы советской бюрократии.

Среди пунктов, указанных в "справочнике" есть следующие:

- Не заказывать расходные материалы для их полного использования;

- Качественным сотрудникам выдавайте худшую технику;

- Увеличьте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

- Пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

- Если идете в туалет, проводите там больше времени;

- Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо.