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Уехавший из России Анатолий Чубайс попал в реанимацию

01.08.2022 10:00
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Уехавший из России Анатолий Чубайс попал в реанимацию

67-летний бывший вице-премьер-министр России Анатолий Чубайс в воскресенье, 31 июля 2022 года, был госпитализирован в реанимационное отделение одной из европейских клиник. Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак.
Также она привела комментарий лично Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
"Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты на предмет ядовитых веществ", - добавляет российский информационный ТГ-канал Ateo Breaking.
После вторжения РФ в Украину Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.



Теги: реанимация, Анатолий Чубайс, диагноз
 
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