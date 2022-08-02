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Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды
Контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири прошла успешно. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ВВС.
Он отметил, что гражданские лица при этом не пострадали, как и родные боевика.
По словам американского лидера, главарь "Аль-Каиды" был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году. С тех пор за ним следили.
Террорист был уничтожен в тот момент, когда находился на балконе своего дома в Кабуле. Удар осуществили при помощи беспилотника.
Как сообщил Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.
Теги: Аль-Каида, Джо Байден, уничтожение, глава
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