Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды

02.08.2022 11:00

Контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири прошла успешно. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ВВС.

Он отметил, что гражданские лица при этом не пострадали, как и родные боевика.

По словам американского лидера, главарь "Аль-Каиды" был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году. С тех пор за ним следили.

Террорист был уничтожен в тот момент, когда находился на балконе своего дома в Кабуле. Удар осуществили при помощи беспилотника.

Как сообщил Белый дом, Айман аз-Завахири был уничтожен 30 июля по вашингтонскому времени двумя ракетами Hellfire, которые были выпущены с беспилотника. Боевик долгое время был заместителем "террориста номер один" Усамы бен Ладена, а после его ликвидации в 2011 году взял на себя управление группировкой.