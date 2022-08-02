Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"

02.08.2022 15:00

Судно Razoni, которое утром 1 августа покинуло Одесский порт с грузом зерна, успешно прошло по "зерновому коридору". Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine во вторник, 2 августа.

Указано, что по состоянию на 02:00 ночи Razoni находился у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины. Сейчас судно движется к Стамбулу, куда прибудет около полуночи. Его досмотрят представители Турции, России, Украины и ООН.