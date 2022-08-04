Тбилисский бар ввел "визовый режим" для россиян

04.08.2022 17:00

Тбилисское заведение «Dedaena Bar» ввёло входные "визы" для россиян, для получения которых нужно заполнить специальную анкету. Об этом сообщает телеграмм-канал «База».

На сайте бара действительно есть анкета для входа. Среди прочего каждый посетитель из России должен согласиться с тем, что «Крым - это Украина», «Абхазия и Цхинвалский регионы – это Грузия», подтвердить, что поддерживает фразу «Слава Украине», и «осуждает российскую агрессию в Украине», а также пообещать не разговаривать с персоналом на русском языке и не вступать в политические дискуссии.

Администрация заведения на сайте уведомляет, что подобные меры были введены из-за «деликатной политической ситуации и некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре».