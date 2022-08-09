Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине

09.08.2022 11:00

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины. Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Сейчас речь идет вместе об убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или чуть выше, но я думаю, что порядок чисел примерно такой", – отметил Каль на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что количество потерь со стороны российских войск значительно, если учесть, что Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" после вторжения в Украину в конце февраля.