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Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине

09.08.2022 11:00
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Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины. Об этом сообщает CNN.
"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 тысяч потерь менее чем за шесть месяцев. Сейчас речь идет вместе об убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже или чуть выше, но я думаю, что порядок чисел примерно такой", – отметил Каль на брифинге.
Представитель Пентагона добавил, что количество потерь со стороны российских войск значительно, если учесть, что Россия "не достигла ни одной из целей Владимира Путина" после вторжения в Украину в конце февраля.



Теги: Украина, Россия, война, Пентагон, оценка, потери
 
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