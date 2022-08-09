- США выделили Украине военную помощь на $1 млрд 08:00
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины15:00
- Тбилисский бар ввел "визовый режим" для россиян17:00
- В России появятся аналоги советских магазинов "Березка"14:00
- Первое судно с зерном из Украины прибыло в Турцию (ВИДЕО)08:00
- Первое судно успешно прошло по "зерновому коридору"15:00
- Верховный суд РФ объявил "Азов" террористической организацией14:00
- Байден заявил об уничтожении главаря Аль-Каиды11:00
- Уехавший из России Анатолий Чубайс попал в реанимацию10:00
- Оккупанты заявили об атаке на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе11:00
США выделили Украине военную помощь на $1 млрд
Минобороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
В новый пакет военной помощи входят:
Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
50 бронированных медицинских автомобилей;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Взрывчатка С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.
Теги: Украина, США, помощь, вооружение
- В Конгрессе США согласован бюджет военной помощи для Украины
- США помогут с выборами президента Украины деньгами
- США увеличат расходы на поддержку Украины
- Стал известен точный размер помощи США Украине
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео
- Владимир Путин: "Пирожков на Майдане недостаточно, Украине нужна реальная помощь" (ВИДЕО)
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- За неделю с Донетчины эвакуировали более двух тысяч людей13:00
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 12 населенных пунктов Донетчины16:00
- СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- США выделили Украине военную помощь на $1 млрд 08:00
- На YouTube стали доступны автоматические субтитры на украинском17:00
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины15:00
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"13:00
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью12:00
- Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину11:00
- "Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)08:00
- Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"17:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мариуполе российские оккупанты устроили перестрелку с боевиками "днр"
- Соцсети сообщили о сильном пожаре в Донецке (ВИДЕО)
- СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Мэр Славянска заявил о невозможности запуска отопления осенью
- В прифронтовом Торецке задержали 12 сторонников "русского мира"
- Германия с 1 сентября изменяет правила пребывания беженцев из Украины