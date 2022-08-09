США выделили Украине военную помощь на $1 млрд

09.08.2022 08:00

Минобороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

В новый пакет военной помощи входят:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатка С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.