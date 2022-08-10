В России бывшего "министра ДНР" Тимофеева приговорили к 3 годам за мошенничество

10.08.2022 13:00

Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего "министра доходов и сборов" в так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Ему дали срок меньше минимального - учли, что воевал против Украины. Об этом сообщает Настоящее время.

"Генерал-майора" донецких террористов признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.

Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан, он сотрудничал со следствием, дав показания на своего сообщника. Тимофеев вину отрицал.

Обвинение требовало для него четыре года лишения свободы – минимальный срок с учетом статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учитывая, что обвиняемый является "ветераном боевых действий", имеет звание "Героя ДНР" и был ранен.

Исходя из назначенного наказания, реального срока он не будет отбывать, поскольку провел его под арестом во время следствия.