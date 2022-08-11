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Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

11.08.2022 15:00
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Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

Латвийский Сейм принял заявление об объявлении России страной-спонсором терроризма и призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ. Об этом сообщается на сайте Сейма в четверг, 11 августа.
"Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны высказать такое мнение", – говорится в заявлении.
Также депутаты призывают "евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ".
Таким образом, Латвия стала первым государством в мире, которое объявило Россию спонсором терроризма.



Теги: Россия, Латвия, терроризм, признание, спонсор
 
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