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Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма
11.08.2022 15:00
Латвийский Сейм принял заявление об объявлении России страной-спонсором терроризма и призвал ЕС усилить санкционное давление на РФ. Об этом сообщается на сайте Сейма в четверг, 11 августа.
"Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны высказать такое мнение", – говорится в заявлении.
Также депутаты призывают "евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против РФ".
Таким образом, Латвия стала первым государством в мире, которое объявило Россию спонсором терроризма.
Теги: Россия, Латвия, терроризм, признание, спонсор
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