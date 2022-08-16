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В Эстонии начали демонтаж советских памятников

16.08.2022 11:00
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В Эстонии начали демонтаж советских памятников

В эстонском городе Нарва с 7 утра вторника начали демонтаж танка-памятника Т-34 - решение, которое вызвало сопротивление у местных жителей пророссийского города, поэтому его пришлось принимать правительству. Об этом сообщает ERR.
Правительство Эстонии приняло решение о переносе не только танка, но и остальных советских памятников в Нарве и городе Нарва-Йиесуу. В целях обеспечения безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, поэтому дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы. Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймсе.
"Учитывая, как быстро растет напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение убрать военные памятники из их нынешних мест, чтобы не дать им еще больше разжечь ненависть в обществе и раздирать старые раны.На братской могиле погибших во Второй мировой войне в Нарве будет установлен нейтральный могильный знак, и она продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших", - отметила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



Теги: Эстония, памятник, демонтаж, СССР
 
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