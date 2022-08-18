СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского

18.08.2022 13:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня совершит первый с начала полномасштабной войны официальный визит в Украину. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, в повестке дня встречи во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг - шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и окончания войны дипломатическим путем.

Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.

На встрече двух лидеров также будут оценены все аспекты турецко-украинских отношений.