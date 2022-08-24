Последние новости раздела
- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- ООН сформировала комиссию по расследованию трагедии в Еленовке10:00
- Цена газа в Европе приблизилась к 3000 долларов13:00
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)08:00
- Под Москвой взорвался автомобиль с дочерью "идеолога Путина" Дугина13:00
- СМИ назвали темы встречи Эрдогана и Зеленского13:00
- Эстония ввела ограничения на въезд россиян12:00
- В ООН анонсировали визит Гутерриша и Эрдогана в Украину08:00
- В Эстонии начали демонтаж советских памятников11:00
- В Латвии предлагают аннулировать визы россиянам, поддерживающим войну с Украиной15:00
Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны
24.08.2022 13:00
С 24 февраля по 24 августа общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 45 700 человек (+150 за сутки). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
- 1924 (+3) танка
- 4243 (+5) боевых бронированных машины
- 1036 (+3) артиллерийских систем
- 266 (+0) реактивных систем залпового огня
- 147 (+1) средств ПВО
- 234 (+0) самолета
- 199 (+1) вертолетов
- 819 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 196 (+0) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3160 (+10) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 99 (+0) единиц специальной техники
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Теги: Россия, Генштаб, потери
Читайте также:
- Россия включила все рычаги, чтобы вызволить пленных диверсантов
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Мнение: "Чеченец Яценюк" - это "ответка" России на обвинения главы Генштаба РФ
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка
- Генштаб РФ разрабатывает план обеспечения безопасности Крыма
- Утрата доверия украинцев к доллару и евро не заставит себя долго ждать
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР08:00
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"15:00
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"12:00
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)11:00
- Генштаб ВСУ озвучил потери РФ за полгода войны13:00
- Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)12:00
- В Донецке оккупанты отменили празднование Дня города и Дня шахтера11:00
- Эвакуационные поезда из Покровска сегодня курсировать не будут10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Киеве состоялся второй саммит Крымская платформа08:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- СБУ впервые заблокировала криптокошелек российского "волонтера"15:00
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети14:00
- Сегодня стартует новый сезон украинской Премьер-лиги13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- В Краматорске объявили трехдневный "комендантский час"
- Актуализация данных переселенцев в ПриватБанке незаконна - Верещук
- ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Горловке (ВИДЕО)
- В Донецке обстреляли здание "администрации главы ДНР" - соцсети
- В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов (ВИДЕО)
- На оккупированных территориях Луганщины объявили "общую мобилизацию" – ГУР
- Российская оппозиция заявила о создании Национальной Республиканской Армии (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине задержали двух информаторов "ДНР"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе