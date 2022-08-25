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Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине

25.08.2022 10:00
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине

В Министерстве обороны Соединенных Штатов раскрыли подробности содержания нового рекордного пакета военной помощи почти на $3 млрд, который был объявлен в День Независимости Украины 24 августа. Об этом сообщили на сайте Пентагона.
"Этот пакет мер объявляется в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе — это многолетние инвестиции для укрепления Вооруженных Сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.
В американском оборонном ведомстве сообщили, что в пакет войдет:
- шесть зенитно-ракетных систем NASAMS с боеприпасами,
- дополнительные артиллерийские боеприпасы,
- до 24 противоартиллерийских радиолокационных станций,
- американские беспилотники Puma и оборудование для систем UAS Scan Eagle,
- беспилотные авиационные системы VAMPIRE,
- ракетные системы с лазерной наводкой,
- оплата обслуживания и обучения.



Теги: Украина, помощь, Пентагон, пакет
 
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