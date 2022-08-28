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Путин издал два указа по украинским беженцам
28.08.2022 13:00
Президент России Владимир Путин подписал два указа относительно граждан Украины, сообщает Корреспондент.net.
Так, одним указом вводятся выплаты украинцам, которые из-за войны вынужденно оказались на территории РФ.
Согласно документу, прибывшим в РФ после 18 февраля гражданам Украины устанавливаются следующие выплаты:
- Ежемесячная пенсионная выплата - 10 000 рублей (165 долларов),
- Ежемесячная выплата инвалидам - 10 000 рублей (165 долларов),
- Доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет - 3 000 рублей (50 долларов),
- Ежемесячная выплата ветеранам Второй мировой войны - 5 000 рублей (83 доллара),
- Разовая выплата беременным женщинам - 10 000 рублей (165 долларов),
- Разовая выплата при рождении ребенка - 20 000 рублей (330 долларов),
- Ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет - 4 000 рублей (66 долларов); на усыновленного ребенка - 15 000 (248 долларов) рублей, на студента до 23 лет - 4 000 рублей (66 долларов),
- Ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка - 10 000 рублей (165 долларов).
Другим указом Путина указанные категории людей могут находиться в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования. Также им разрешается работать в РФ без разрешения на работу или патента.
Теги: Украина, Россия, Путин, указ, беженцы
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