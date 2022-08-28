Путин издал два указа по украинским беженцам

28.08.2022 13:00

Президент России Владимир Путин подписал два указа относительно граждан Украины, сообщает Корреспондент.net.

Так, одним указом вводятся выплаты украинцам, которые из-за войны вынужденно оказались на территории РФ.

Согласно документу, прибывшим в РФ после 18 февраля гражданам Украины устанавливаются следующие выплаты:

Ежемесячная пенсионная выплата - 10 000 рублей (165 долларов),

Ежемесячная выплата инвалидам - 10 000 рублей (165 долларов),

Доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет - 3 000 рублей (50 долларов),

Ежемесячная выплата ветеранам Второй мировой войны - 5 000 рублей (83 доллара),

Разовая выплата беременным женщинам - 10 000 рублей (165 долларов),

Разовая выплата при рождении ребенка - 20 000 рублей (330 долларов),

Ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет - 4 000 рублей (66 долларов); на усыновленного ребенка - 15 000 (248 долларов) рублей, на студента до 23 лет - 4 000 рублей (66 долларов),

Ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка - 10 000 рублей (165 долларов).

Другим указом Путина указанные категории людей могут находиться в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования. Также им разрешается работать в РФ без разрешения на работу или патента.