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В Румынии перевернулся автобус с украинцами

28.08.2022 08:00
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В Румынии перевернулся автобус с украинцами

На востоке Румынии в уезде Вранча в субботу, 27 августа, перевернулся автобус с 43 украинцами, сообщает Digi24.
Автобус следовал из Турции в Украину, в салоне находились в основном женщины и дети. В результате аварии 23 пассажира были доставлены в больницу, остальные - в центр размещения беженцев.
Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. После оказания помощи их доставят до украинской границы.
Предполагается, что водитель не справился с управлением, въехал на мост, и автобус перевернулся.



Теги: Румыния, автобус, авария, украинец
 
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