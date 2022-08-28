В Румынии перевернулся автобус с украинцами

28.08.2022 08:00

На востоке Румынии в уезде Вранча в субботу, 27 августа, перевернулся автобус с 43 украинцами, сообщает Digi24.

Автобус следовал из Турции в Украину, в салоне находились в основном женщины и дети. В результате аварии 23 пассажира были доставлены в больницу, остальные - в центр размещения беженцев.

Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. После оказания помощи их доставят до украинской границы.

Предполагается, что водитель не справился с управлением, въехал на мост, и автобус перевернулся.