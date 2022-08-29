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ФСБ назвала второго "подозреваемого" в убийстве Дугиной (ВИДЕО)
ФСБ РФ заявила, что найден еще один "подозреваемый" в убийстве дочери идеолога "русского мира" и философа фашистского толка Александра Дугина Дарье. Об этом сообщило российское провластное информагентство ТАСС в понедельник, 29 августа.
Российские спецслужбы уверяют, что гражданин Украины Богдан Цыганенко 1978 года рождения, приехал в РФ через Эстонию 30 июля.
По их словам, он обеспечил главную подозреваемую Наталью Вовк поддельными авто номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с Вовк он "собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы". После этого он покинул страну за день до убийства.
В ФСБ предоставили в качестве доказательств видео. По их словам, на нем также видно, как Вовк на парковке фестиваля Традиция "приехала следить за Дугиной".
Теги: убийство, подозреваемый, дочь, ФСБ, идеология, русский мир
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