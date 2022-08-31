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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

31.08.2022 08:00
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Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщили в московской Центральной клинической больнице, где он постоянно находился последний год.
Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем – первым и единственным в истории президентом Союза советских социалистических республик (1990-1991).
Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.
В фонде, основанном Михаилом Горбачевым, сообщили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой.
Дата похорон пока не определена.



Теги: болезнь, смерть, Горбачев
 
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