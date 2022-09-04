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Германия выделит 200 млн евро на помощь украинским ВПЛ
04.09.2022 11:00
Германия обещает предоставить Украине дополнительные 200 миллионов евро для финансирования программ помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, передает Reuters.
"Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым", - заявила Шульце.
Теги: Украина, Германия, помощь, ВПЛ
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