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Польша отменила налог на доходы для украинских беженцев
06.09.2022 10:00
Власти Польши отменили налог на доходы, который распространялся на украинских беженцев, работавших удаленно, сообщает money.pl.
После 183 дней пребывания в Польше такие беженцы стали бы резидентами и платили налоги, но эту норму для граждан Украины отменили. Нововведение касается только тех украинцев, на которых распространяется спецакт, то есть они "беженцы от войны".
Теги: Украина, Польша, налог, отмена, беженцы
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