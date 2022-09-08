Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)

08.09.2022 10:00

24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить по телефону Путину, чтобы тот остановил войну. Видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли, сообщает ТСН.

На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.

В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?"

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", — говорит Зеленский.

"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.

"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему (Путину — ред.) и скажут:"Стоп". Он остановится. Он вас послушает", — говорит Зеленский.