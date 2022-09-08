- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)10:00
- Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании17:00
- Польша отменила налог на доходы для украинских беженцев10:00
- Германия выделит 200 млн евро на помощь украинским ВПЛ11:00
- Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре10:00
- В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» - СМИ12:00
- Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев08:00
- ФСБ назвала второго "подозреваемого" в убийстве Дугиной (ВИДЕО)13:00
- Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС12:00
- Путин издал два указа по украинским беженцам13:00
Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)
24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров позвонить по телефону Путину, чтобы тот остановил войну. Видео распространила парижская корреспондентка Национального общественного радио Элеонора Бердсли, сообщает ТСН.
На видео виден встревоженный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война.
В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?"
"Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", — говорит Зеленский.
"Это понятно. Это тотальная война", – отвечает Макрон.
"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему (Путину — ред.) и скажут:"Стоп". Он остановится. Он вас послушает", — говорит Зеленский.
Теги: война, видео, звонок, Макрон, Зеленский
- "Сыночек, вернись живым!"
- "Я не втомився, я свою землю захищаю" - співачка та волонтерка презентувала нову пісню про війну на Сході України (ВІДЕО)
- «Картинка вышла серая»: горловчанин снял на видео отдаленный район города
- "И тут начался салют как на Пекинской олимпиаде", - в сеть попало видео, как подорвали колонну боевиков прошлым летом (ВИДЕО 18+)
- "Так настоящие мужики не воюют!" - ролик для россиян о войне на Донбассе (ВИДЕО)
- "Дед, российские танки стреляют в мирных" (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08:00
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине13:00
- В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Ивано-Франковске начали оказывать бесплатную медпомощь ВПЛ с Луганщины15:00
- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08:00
- Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate17:00
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ15:00
- В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб13:00
- Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления12:00
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы11:00
- В Бердянске взорвали "коменданта города"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В автобусах оккупированного Мариуполя запустили ролики об Украине
- Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ
- В ОРДО заявили о дальнейшем сокращении подачи воды населению
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы
- НБУ увеличил квоту банков на продажу валюты населению
- Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления