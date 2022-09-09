Умерла королева Великобритании Елизавета II

09.09.2022 08:00

Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

Днем 8 сентября врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. Около 20:30 по Киеву королевская семья сообщила о смерти монарха.

Согласно закону британская корона была передана - немедленно и без всяких церемоний - наследнику престола, 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу.

Официальная церемония коронации пройдет сегодня.