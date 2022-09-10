Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку

10.09.2022 10:00

Совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" 8 сентября попросил президента РФ Владимира Путина уйти в отставку, сообщает DW.

В опубликованном обращении к президенту московские мундепы пишут, что сменяемость власти важна для успешного развития страны, а у Путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".

"Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием", - продолжают депутаты МО "Ломоносовский".

Они резюмируют, что взгляды Путина и его модель управления "безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала". В связи со всем этим, московские мундепы просят президента России "освободить себя от занимаемой должности".