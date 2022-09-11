В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине

11.09.2022 19:00

Министерство обороны России в сегодняшней сводке подтвердило отступление своих войск из Харьковской области.

На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту боевых действий, из которой видно, что Россия контролирует только небольшую часть Харьковщины за рекой Оскол.

А еще вчера, 10 сентября, на этой карте были огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, что признает сама РФ.