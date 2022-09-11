В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"

11.09.2022 10:00

В Москве на ул. Тверская российские оккупанты установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. Об этом сообщают РосСМИ.

Среди них макет знаменитого фонтана "Донбасс-Арена" в форме мяча.

Оригинальный объект находится в захваченном пророссийскими боевиками с 2014 года Донецке возле домашнего стадиона ФК "Шахтер". Он создан немецкими мастерами из гранита особой породы (Tittlinger) в 2009 году и весит 30 тонн.

