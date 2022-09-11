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В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"
11.09.2022 10:00
В Москве на ул. Тверская российские оккупанты установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. Об этом сообщают РосСМИ.
Среди них макет знаменитого фонтана "Донбасс-Арена" в форме мяча.
Оригинальный объект находится в захваченном пророссийскими боевиками с 2014 года Донецке возле домашнего стадиона ФК "Шахтер". Он создан немецкими мастерами из гранита особой породы (Tittlinger) в 2009 году и весит 30 тонн.
Теги: Москва, Донбасс Арена, мяч, фонтан, копия
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