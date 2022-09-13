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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

13.09.2022 10:00
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

Минобороны Армении в ночь на вторник, 13 сентября, сообщило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел в направлении ряда приграничных армянских населенных пунктов. Азербайджанские власти, в свою очередь, обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, сообщает DW.
"13 сентября в 00.05 подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Обстреливались позиции армянских ВС", - заявило армянское военное ведомство.
"Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации со стороны Азербайджана, продолжается. Вооруженные силы Армении реагируют соразмерно", - сообщили позднее в Минобороны страны.



Теги: Азербайджан, Армения, конфликт, граница
 
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