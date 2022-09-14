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В России умер главред "любимой газеты Путина"
14.09.2022 17:00
В России умер Владимир Сунгоркин – главный редактор издания "Комсомольская правда", сообщает ЗН.
Детали смерти пока неизвестны. СМИ лишь отмечают, что причиной стал инсульт.
Сунгоркину было 68 лет. Он был главным редактором "комсомолки" с 1997 года.
Следует отметить, что "Комсомольскую правду" принято считать любимой газетой российского президента Владимира Путина.
Теги: газета, смерть, главный редактор, Комсомольская правда
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