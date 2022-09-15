- В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ13:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе10:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"10:00
- Карл III провозглашен королем Великобритании14:00
- Московские депутаты призвали Путина уйти в отставку10:00
- Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе11:00
- Умерла королева Великобритании Елизавета II08:00
- Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)10:00
В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ
Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры по ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ". Об этом сообщает Интерфакс.
Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос.
Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.
Теги: Россия, СМИ, ликвидация, профсоюз
- Пушилин назвал ОРДО «неотъемлемой частью России»
- Азаров признал, что "Нефтегаз Украины" ликвидируют
- Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго
- Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией
- Сомнения исчезли: в России назвали заказчика убийства Захарченко
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев13:00
- В Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять человек11:00
- На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов15:00
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления13:00
- Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска. Есть погибший11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ13:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)12:00
- В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен11:00
- На Донетчине появилась возможность восстановления газоснабжения10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве08:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
- Зеленский прибыл в освобожденный Изюм15:00
- Многодетным семьям из Славянска предлагают эвакуацию в Киев13:00
- В Кабмине дали прогноз курса доллара на 2023 год12:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин
- Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"
- "Мэр" Горловки пожаловался на кражу воды из системы отопления
- В ОРДО начался топливный кризис
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов
- В Краматорске задержали трех вражеских информаторов
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине