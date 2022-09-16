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ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ

16.09.2022 11:00
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ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ

Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России. Об этом на брифинге в Киеве в четверг заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".
"Еще одной большой темой нашего разговора была подготовка к зиме в краткосрочной перспективе, и здесь мы выделили 150 миллионов евро, чтобы гарантировать убежище для внутренне перемещенных лиц в Украине", – сказала она.
Также глава исполнительного органа ЕС напомнила, что блок выделит 100 миллионов евро в поддержку восстановления украинских школ.



Теги: Украина, помощь, Евросоюз, ВПЛ
 
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