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Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов

19.09.2022 08:00
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Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов

Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли для россиян въезд на свою территорию, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.
"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности, - приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Каи Каллас. - Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы".
Она подчеркнула, что в настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности.
"Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан России во всем Европейском Союзе", - подчеркнула Каллас.



Теги: Россия, закрытие, граница, Евросоюз, туристы
 
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