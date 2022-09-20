Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро

20.09.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро

Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.
"Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России", - подчеркнул Министр финансов Чехии Збинек Станюра.
Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме льготных долгосрочных ссуд.



Теги: Украина, помощь, финансирование, Евросоюз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх