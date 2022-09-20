Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро

20.09.2022 13:00

Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

"Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России", - подчеркнул Министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме льготных долгосрочных ссуд.