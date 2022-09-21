- Путин объявил мобилизацию10:00
- Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро13:00
- Четыре страны ЕС закрыли границы для российских туристов08:00
- В Пеитагоне раскрыли состав нового пакета помощи Украине12:00
- ЕС выделяет Украине 150 млн евро на поддержку ВПЛ11:00
- В России ликвидировали профсоюз журналистов и работников СМИ13:00
- В России умер главред "любимой газеты Путина"17:00
- Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе10:00
- В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине19:00
- В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"10:00
Путин объявил мобилизацию
Президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он сообщил, что указ уже подписан и мобилизация начинается 21 сентября. Об этом Путин сказал в видеообращении.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал российский президент.
Путин также заявил, что рф "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых референдумов, который должен состояться на этих временно оккупированных территориях.
Теги: Россия, Путин, мобилизация
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- Мнение: Путин готовит перевороты в ряде стран
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Политик: После решения Лондонского суда по делу Литвиненко граждане РФ стоят перед дилеммой, а впереди еще Боинг
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России17:00
- Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд15:00
- В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"12:00
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оккупанты в ОРДЛО и на Херсонщине захотели срочный "референдум"08:00
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии15:00
- В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Путин объявил мобилизацию10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов08:00
- В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России17:00
- Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд15:00
- Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро13:00
- В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"12:00
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск11:00
- Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск
- ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово
- Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Днепре открылся центр соцобслуживания переселенцев из Краматорска
- Луганские сепаратисты приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам колонии
- В Мелитополе взорвали коллаборанта-полицейского (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Запущена горячая линия для российских военных, желающих сдаться в плен