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Путин объявил мобилизацию

21.09.2022 10:00
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Путин объявил мобилизацию

Президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он сообщил, что указ уже подписан и мобилизация начинается 21 сентября. Об этом Путин сказал в видеообращении.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал российский президент.
Путин также заявил, что рф "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых референдумов, который должен состояться на этих временно оккупированных территориях.



Теги: Россия, Путин, мобилизация
 
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