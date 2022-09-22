В РФ на протестах против мобилизации задержали 1300 человек

22.09.2022 11:00

В России на акциях протеста против мобилизации задержали свыше 1300 человек. Об этом вечером в среду, 21 сентября, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо.

По последним данным, в 38 городах силовики схватили 1341 протестующего, среди них много женщин.

Городами-лидерами по числу задержанных стали Санкт-Петербург (558 человек) и Москва (503 задержанных). В остальных населенных пунктах митинги были немногочисленные, соответственно захваченных людей меньше полусотни в каждом.