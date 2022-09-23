Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне

23.09.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план". Об этом сообщают Кавказ. Реалии.
По словам Кадырова, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек. Таким образом, республика перевыполнила "план" на 254%, заявил он.



Теги: Россия, отмена, Чечня, мобилизация, Кадыров
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх