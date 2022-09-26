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Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

26.09.2022 15:00
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Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины

Казахстан не признает "референдумы" о присоединении четырех областей Украины к России, заявили в министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство.
"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



Теги: Украина, Россия, Казахстан, референдум, оккупация
 
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