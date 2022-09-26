Лукашенко прилетел к Путину в Сочи

26.09.2022 17:00

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Сочи. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство "Белта".

С начала года это уже седьмая "командировка" Лукашенко в Россию. "У нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", - отметил белорусский правитель.