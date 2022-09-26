Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лукашенко прилетел к Путину в Сочи

26.09.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лукашенко прилетел к Путину в Сочи

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Сочи. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство "Белта".
С начала года это уже седьмая "командировка" Лукашенко в Россию. "У нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", - отметил белорусский правитель.



Теги: Путин, Сочи, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх