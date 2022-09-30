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Генсек ООН заявил о нелегитимности российских "референдумов" в Украине

30.09.2022 12:00
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Генсек ООН заявил о нелегитимности российских "референдумов" в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России по аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после проведения там псевдореферендумов являются нарушением Устава Организации и международного права. Об этом Гутерреш заявил в четверг журналистам, сообщает "Европейская правда".
"Устав ООН говорит однозначно. Любая аннексия территории одного государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права", - подчеркнул генеральный секретарь Организации.
Он добавил, что Россия как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за соблюдение Устава.
"Любое решение о дальнейшей аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь никакой юридической силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерреш.



Теги: Украина, Россия, ООН, референдум, аннексия
 
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