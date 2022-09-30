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Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 10:00
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Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

Российский президент Путин ночью 30 сентября подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Копии указов опубликовало издание РИА-Новости.
В сообщении говорится, что "Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями".



Теги: Путин, Запорожская область, указ, Херсонская область, независимость
 
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