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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

02.10.2022 13:00
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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.
"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является наиболие защищенной в Европе", - говорится в сообщении.
Высота построенного ограждения - 5,5 м. Оно изготовлено из стальных конструкций высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.



Теги: Польша, Беларусь, стена
 
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