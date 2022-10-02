Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

02.10.2022 13:00

Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является наиболие защищенной в Европе", - говорится в сообщении.

Высота построенного ограждения - 5,5 м. Оно изготовлено из стальных конструкций высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.



