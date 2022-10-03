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Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий

03.10.2022 15:00
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Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий

Государственная дума России единогласно проголосовала за "ратификацию" "договоров" об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщают РосСМИ.
Соответствующие проекты законов о "ратификации" были внесены в Госдуму Путиным.
Документы определяют границы, вопросы гражданства, выборы и управление на захваченных территориях.
Так, пределы территорий "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ. При этом границы указанных областей, сопряженные с территорией Украины, "являются государственными границами РФ".
Договора предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
Государственным языком "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей установлен русский.



Теги: Украина, Россия, ратификация, Госдума, аннексия
 
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