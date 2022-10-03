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В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ
2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская.
Она отметила: "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство ), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.
В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутсвием.
Итак, корвет "Гетьман Іван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы!
Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!"
Теги: Украина, Турция, ВМС, корабль
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