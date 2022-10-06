Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины

06.10.2022 17:00

Спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко предложила альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны. Об этом в четверг, 6 октября, сообщают росСМИ.

С таким предложением Матвиенко выступила на Саммите председателей парламентов G20, который проходит 6-7 октября в Джакарте (Индонезия).

В частности, Матвиенко пригласила Верховную Раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.