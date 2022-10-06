Последние новости раздела
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Путин утвердил аннексию оккупированных украинских территорий10:00
- Пхеньян признал российскую аннексию территорий Украины11:00
- Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий15:00
- В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ08:00
- Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины17:00
- В ООН назвали число украинских беженцев в Европе15:00
- Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью13:00
Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины
06.10.2022 17:00
Спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко предложила альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны. Об этом в четверг, 6 октября, сообщают росСМИ.
С таким предложением Матвиенко выступила на Саммите председателей парламентов G20, который проходит 6-7 октября в Джакарте (Индонезия).
В частности, Матвиенко пригласила Верховную Раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".
"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.
Теги: переговоры, Валентина Матвиенко, Верховная Рада, Госдума, предложение
Читайте также:
- Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду
- Елена Лукаш: оппозиция отказалась осудить экстремизм (ВИДЕО)
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы
- Верховная Рада не признала новую Госдуму РФ
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Россия избрала нелегитимную Госдуму
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Миссия ООН в Еленовку все еще ждет "зеленый свет"08:00
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Саперы приступили к разминированию Лимана17:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины17:00
- В ДонОГА оценили ущерб, нанесенный РФ Донецкой области15:00
- В РФ назначили "куратора" для аннексированных территорий Украины13:00
- В Киеве появилась улица Героев полка "Азов"12:00
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Рашисты нанесли массированный ракетаный удар по Запорожью09:00
- "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ15:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Центр Авдеевки подвергся массированному артобстрелу
- "Донецкоблгаз" начал восстановление газоснабжения области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Экс-главарю НВФ "ДНР" сообщено о подозрении по двум статьям УК
- ВСУ освободили Торское на Донетчине
- ЕС согласовал восьмой пакет санкций против РФ