Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины

06.10.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Матвиенко предложила переговоры между парламентами РФ и Украины

Спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко предложила альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина после официального отказа от них украинской стороны. Об этом в четверг, 6 октября, сообщают росСМИ.
С таким предложением Матвиенко выступила на Саммите председателей парламентов G20, который проходит 6-7 октября в Джакарте (Индонезия).
В частности, Матвиенко пригласила Верховную Раду сесть за стол переговоров, отметив, что "Россия выступает за мирное урегулирование кризиса".
"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.



Теги: переговоры, Валентина Матвиенко, Верховная Рада, Госдума, предложение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх