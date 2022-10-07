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Стало известно, кто первым поздравил Путина с 70-летием
07.10.2022 13:00
Президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает 70-летие, первыми поздравили главы Никарагуа, Северной Кореи, Чечни и Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал Кремлевский пул.
"Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал российскому президенту крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе.
До этого Путина поздравило все руководство Никарагуа: президент Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Росарио Мурильо. И только что - Кадыров и Лукашенко", - говорится в сообщении.
Теги: Путин, юбилей, поздравление
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