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Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы
10.10.2022 08:00
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", который направлен на разрушение российской инфраструктуры. Об этом он сказал в беседе с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который докладывал о расследовании.
"Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - заявил Путин.
При этом Бастрыкин добавил, что взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы", которым помогали граждане России и зарубежных государств.
Теги: Путин, заявление, Крымский мост
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