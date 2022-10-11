В европейских столицах прошли акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине

11.10.2022 12:00

В ряде европейских столиц люди вышли на главные площади, чтобы поддержать украинцев и осудить ракетные удары РФ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, люди собрались у посольства РФ в Варшаве.

Посольство Украины в Австрии сообщило, что более тысячи человек собрались в Вене.

Также несколько сот человек собрались в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов России.