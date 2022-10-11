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В европейских столицах прошли акции протеста после ракетных ударов РФ по Украине
11.10.2022 12:00
В ряде европейских столиц люди вышли на главные площади, чтобы поддержать украинцев и осудить ракетные удары РФ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, люди собрались у посольства РФ в Варшаве.
Посольство Украины в Австрии сообщило, что более тысячи человек собрались в Вене.
Также несколько сот человек собрались в Праге, чтобы выразить поддержку Украине после ракетных ударов России.
Теги: Украина, Россия, Европа, протест, акции, обстрел
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