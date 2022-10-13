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ООН приняла резолюцию по аннексии украинских территорий
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, которая осуждает незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины. Об этом в среду, 12 октября, в среду, шла речь во время трансляции заседания организпции.
Данная резолюция отклоняет любые изменения в статусе украинских областей, призывает государства, международные организации и спецучреждения ООН не признавать какие-либо изменения статуса областей Украины и требует от России немедленно и безусловно отменить свои решения относительно статуса областей Украины и немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а пять - проголосовали против: Россия, Никарагуа, Сирия, КНДР, Беларусь.
Теги: Украина, Россия, ООН, резолюция, аннексия
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