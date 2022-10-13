Зеленский прокомментировал результаты "Рамштайн-6"

13.10.2022 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в формате "Рамштайн" 12 октября достаточно продуктивной. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.

Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе…", - сказал Зеленский.