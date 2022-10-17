В Литве начались учения стран НАТО

17.10.2022 17:00

В Литве стартовали крупные международные военные учения Железный волк-2022, сообщает Delfi.

Военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров – Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии – будут участвовать в двухнедельных учениях на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса.

В маневрах примут участие около 3,5 тысяч военнослужащих и 700 единиц военной техники – танки, БМП, другая бронетехника, артиллерия, транспорт обеспечения.