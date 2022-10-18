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В России два человека погибли в результате падения военного самолета (ВИДЕО)

18.10.2022 08:00
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В России два человека погибли в результате падения военного самолета (ВИДЕО)

Российский бомбардировщик Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет СУ-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку. Информацию о погибших и пострадавших уточняем. На месте работают бригады скорой помощи", - написал он.
Тем временем, в ГУ МЧС сообщили, что в результате катастрофы два человека погибли и 15 пострадали.



Теги: Россия, катастрофа, бомбардировщик, Ейск
 
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